

Суммарные пенсионные активы достигли 4.3 млрд. лари

22.12.2023 15:45





По состоянию на 20 декабря 2023 года суммарные пенсионные активы достигли 4.3 млрд лари, количество зарегистрированных в схеме участников составило 1,476,780, отсюда активными участниками схемы являются 1,297,661 человек, а в 2023 году к схеме присоединились еще 118,044 участника, - об этом говорится в итоговом отчете Пенсионного агентства за 2023 год.



Согласно отчету, в 2023 году пенсией воспользовались 3,535 человек, в результате количество получателей пенсий почти удвоилось и составило 6,929.



«На сегодняшний день общая величина выданной пенсии составляет 20,811,344 лари, а в текущем году те же данные включают 13,264,294 лари. На данный момент в накопительной пенсионной системе зарегистрировано 107,644 компании, по статистике 2023 года количество организаций, присоединившихся к схеме, увеличилось на 12,650.



Следует отметить, что в этом году агентство успешно прошло сертификационный аудит на соответствие стандарту ISO 27001 и получило соответствующий сертификат, а также стало победителем в номинации «Лучший менеджмент информационной безопасности» на GITI-2023.



Результаты инвестиционной деятельности выглядят так: только в 2023 году инвестиционная выручка составила 401 млн лари, а с момента создания агентства суммарная чистая выручка пенсионных активов составляет 834 млн лари; в процентном отношении за 5 лет номинальная выручка составила 57%, а реальная выручка (с учетом инфляции) за тот же период была 13,3%.



За 5-й год с начала деятельности Пенсионного агентства общие пенсионные активы достигли 4,3 млрд лари, в том числе, объем чистых контрибуций составляет 3,5 млрд лари, а чистая выручка, полученная в результате инвестиций, составляет 834 миллиона лари. Примечательно, что наряду с диверсификацией портфелей увеличилась и выручка, полученная Пенсионным агентством, и только за 2023 год составила 401 миллион лари», - говорится в информации.





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