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На развитие городов и курортов Грузии выделен 1 миллиард лари
23.12.2023 16:42
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании Экономического совета обсудил с его членами концепцию развития отдельных городов и курортов, отобранных в рамках новой государственной программы развития. Программа стартовала в 2023 году. На первом этапе были выбраны десять территорий: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местия и Казбеги.
В этих городах поэтапно начнутся подготовительные и строительные работы. На пятилетнюю программу из госбюджета выделен 1 миллиард лари, сообщает сайт Общественного вещателя.
Новая госпрограмма будет способствовать как развитию туризма, так и созданию рабочих мест, утверждают её авторы.
На заседании также был рассмотрен план развития поселка Гонио. Согласно представленной концепции, значительные инвестиции будут направлены на устойчивое развитие территории, включающей в себя гостиничные и жилые комплексы, торговые центры, рекреационную и спортивную инфраструктуру.
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