

В правительстве обсудили проекты развития электростанций

25.12.2023 21:49





На сегодняшнем заседании правительства Грузии обсудили проект развития и продвижения двух ветряных электростанций и одной солнечной электростанции.



В регионе Имерети регионе будет реализован один из проектов ветряной электростанции, расчетная установленная мощность которой составляет 103,5 мегаватт, а выработка достигнет 362 млн кВтч. По данным администрации правительства, объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 130 миллионов долларов США.



Что касается второй ветряной электростанции, которую планируется построить в регионе Шида Картли — в муниципалитете Карели, ее установленная мощность составляет 43,4 МВт, выработка – 148 миллионов кВтч, а сумма инвестиций – 25,25 миллиона долларов США.



Кроме того, по данным администрации правительства, в Имеретинском регионе, в Терджольском муниципалитете, будут вложены инвестиции в размере 4,797 млн долларов США для строительства солнечной электростанции мощностью 7,8 МВт, расчетная мощность которой составит 10,295 млн кВтч. На данном этапе проводятся предусмотренные законодательством процедуры технико-экономического обоснования и проработки всех трех проектов.





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