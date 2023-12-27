

В 2024 году в Грузии пройдет Всемирный день туризма

27.12.2023 13:02





Согласно решению Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в 2024 году в Грузии пройдет Всемирный день туризма.



По сообщению Администрации туризма, основная тема мероприятия, запланированного на 2024 год, — «Туризм и мир». Для участия в масштабных мероприятиях, посвященных Всемирному дню туризма, которые включают в себя проведение культурных мероприятий и тематических дискуссионных панелей, а также посещение различных туристических мест страны, Грузию посетят Генеральный секретарь UNWTO, министры туризма стран-членов организации и другие гости высокого ранга.



Проведение данного мероприятия в Грузии будет существенно способствовать позиционированию страны, как выдающегося туристического направления во всем мире.



В течение 2023 года соглашения и меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма были подписаны с Израилем, Доминиканской Республикой, Гватемалой и Шри-Ланкой. Данный формат сотрудничества является прекрасной основой для обмена наилучшим опытом стран-партнеров, углубления отношений с ними в этой сфере и дальнейшего увеличения потока визитеров.





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