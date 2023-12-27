

В Грузии создадут единую базу данных об индустрии туризма и сервисах

27.12.2023 13:05





В Грузии готовят единую базу данных об индустрии туризма страны и сервисах — веб-портал places.georgia.travel, сообщили в Национальной администрации туризма.



Этот проект предложит всем заинтересованным туристам, представителям частного сектора получать сведения о туристическом потенциале, сервисах, турпродуктах в регионах Грузии.



Зарегистрироваться на платформе можно будет онлайн, что делает процесс более гибким, отметили в ведомстве.



Напомним, Администрация туризма Грузии в мае 2023 года провела презентацию глобальной веб-платформы Georgia.travel. Это — 3 200 статей на грузинском и английском языках о главных достопримечательностях и туристических продуктах, которые предлагает Грузия любому туристу в любой точке мира.



Интерактивная карта помогает любителям путешествий отфильтровать регионы и локации родины вина, сохранить избранное в корзину желаний. Выбрать будет несложно — на Georgia.travel много фотографий красивых мест Грузии.





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