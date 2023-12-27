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Турнава: Наша экономика и банковско-финансовая система выдержали внешние шоки
27.12.2023 17:35
«Наша экономика и банковско-финансовая система, за надзор и стабильность которой мы несем ответственность, выдержали существующие внешние шоки и показали достаточно высокую устойчивость», — заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава.
По её словам, основной риск заключается во внешних шоках и непредвиденных факторах, которые могут оказать большое давление на любую экономику, включая такую небольшую экономику открытого типа, как наша.
«Ни для кого не секрет, что мы ставим внешние риски и шоки на первое место при оценке различных потенциальных рисков, ведь мы пережили два очень существенных шока подряд. Первой стала пандемия коронавируса, восстановление после которой практически завершено. И второй большой шок – геополитическая напряженность, российско-украинская война и эскалация на Ближнем Востоке. Обе эти трагедии оказали значительное влияние на наш регион, и очень важно, что финансовая система выдержала и продемонстрировала высокий уровень устойчивости на фоне этих шоков. Это вселяет в нас оптимизм в отношении того, что мы выдержим подобные шоки и в будущем», — заявила Натия Турнава.
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