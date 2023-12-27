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Bloomberg: активы Иванишвили достигли рекордных 6,55 млрд $


27.12.2023   21:53


Bloomberg пишет, что по состоянию на 27 декабря 2023 года активы Бидзины Иванишвили, грузинского олигарха и основателя партии власти «Грузинская мечта», достигли рекордных 6,55 млрд $.

По сравнению с 13 июля текущего года состояние Иванишвили увеличилось примерно на 35 млн $. Олигарх в индексе миллиардеров переместился с 411-го места на 396-е место.

Издание пишет, что большую часть своего состояния Иванишвили получил, продав приватизированные активы, приобретенные после распада СССР.

«Иванишвили основал несколько тесных предприятий в 1990-х и начале 2000-х годов, включая банки «Российский кредит» и «Импекс», зерноперерабатывающую компанию «Стойленская нива» и сеть аптек доктора Столетова.

Он также инвестировал в московскую недвижимость и девелоперские проекты. Компания привлекла 2,6 млрд $ за счет продажи некоторых из этих активов в период с 2003 по 2006 год.

Оставшиеся 1,5 млрд $ он продал в 2012 году — перед парламентскими выборами в Грузии, после которых он стал премьер-министром бывшей советской республики», — отмечает Bloomberg.


Источник: SOVA
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