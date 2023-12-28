

В Грузии вступает в силу запрет на импорт машин, выпущенных до 2013 года

28.12.2023 14:12





В Грузии с 1 января 2024 года вступает в силу запрет на ввоз автомобилей, выпущенных до 2013 года.



Импорт не будет ограничен лишь в случае, если транспортировка автомобиля была начата до 1 декабря 2023 года, сообщил заместитель председателя Ассоциации импортеров автомобилей Алекси Нониадзе.



«В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства несколько раз проводилось собрание автоимпортеров и Ассоциации автоимпортеров. Для тех, кому интересно к чему пришли на встречах, скажу – все автовладельцы, чье транспортное средство было произведено до 2013 года и было погружено в контейнер до 1 декабря этого года, находится в пути и не прибудет до 1 января, смогут воспользоваться условиями, предусмотренными законодательством Грузии, и пройдут обычную регистрацию», – написал он в соцсети.



Ранее о том, что в связи с введением в Грузии стандарта «Евро-5» импорт автомобилей, произведенных до 2013 года, будет ограничен, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



«Наше желание и решение состоит в том, что регуляция для легковых автомобилей вступит в силу с 1 января 2024 года, а для автобусов и грузовых автомобилей — с 1 января 2025 года. Безусловно, принятое решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, ограничение затронет машины, которые ввозятся с целью реэкспорта и транзита», — говорил Ираклий Гарибашвили.



По словам премьер-министра, целью данного решения является снижение загрязнения окружающей среды.



На автомобили с иностранными номерами, въезжающими в Грузию, новые правила не распространяются, просто их владельцы не смогут продать их на территории страны. Автомобиль с иностранными номерами имеет право находиться в Грузии 90 дней.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





