

Binance последний раз предупредила россиян о необходимости вывода средства и закрытия аккаунтов

28.12.2023 22:06





Криптобиржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств было разослано российским клиентам. Подлинность писем подтвердили редакции "РБК-Крипто" в официальной службе поддержки Binance.



Биржа предупреждает, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.



В техподдержке пояснили, что письма о закрытии позиций направляются тем, чье "местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации".



Binance заявила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Биржа сообщила о заключении соглашения о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.





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