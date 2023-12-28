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Binance последний раз предупредила россиян о необходимости вывода средства и закрытия аккаунтов
28.12.2023 22:06
Криптобиржа Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств было разослано российским клиентам. Подлинность писем подтвердили редакции "РБК-Крипто" в официальной службе поддержки Binance.
Биржа предупреждает, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться. Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.
В техподдержке пояснили, что письма о закрытии позиций направляются тем, чье "местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации".
Binance заявила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Биржа сообщила о заключении соглашения о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.
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