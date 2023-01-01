

В Грузии с сегодняшнего дня ужесточаются санкции за ношение холодного оружия

01.01.2023 23:33





С сегодняшнего дня ужесточаются санкции за ношение холодного оружия. В этом направлении начинают действовать изменения, внесенные в «Кодекс об административных правонарушениях», а также в уголовное законодательство.



Согласно закону, принятому парламентом, ношение холодного оружия на улице, дворе, стадионе, в сквере, парке, учебном заведении, суде, аэропорту, кинотеатре, театре, концертном зале, кафе, ресторане, во всех видах общественного транспорта, на автовокзале, железнодорожном вокзале и в других местах массового скопления людей влечет за собой штраф в размере 500 лари вместо 200 лари и конфискацию холодного оружия.



Совершение данного действия повторно влечет за собой уголовную ответственность лица вместо административной.



Согласно новой правовой норме, «ношение холодного оружия» предполагает также наличие такого обстоятельства, когда лицо владеет холодным оружием так, что оно может быть использовано немедленно.





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