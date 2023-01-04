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Армия США усилит восточный фланг НАТО в Польше и Литве
04.01.2023 20:16
Нидерландские солдаты помогут перебросить сотни американских транспортных средств в Восточную Европу.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euractiv.
"Нидерландские солдаты будут помогать обеспечить транспортировку бригады американской армии через страну с начала января по начало февраля, прежде чем она продолжит путь в Польшу и Литву", - говорится в сообщении.
Сотни американских транспортных средств прибудут в город Влиссинген, прежде чем они пройдут в Восточную Европу, чтобы усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО.
Бригада включает 1275 единиц техники, в том числе много танков M-1 Abrams, БМП Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.
Эта бригада будет находиться в Польше и Литве полгода.
Отмечается, что в декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО поставлять Украине больше оружия.
“Я призываю союзников делать больше. В интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы путина”, - сказал он.
Неделей ранее США объявили о предоставлении Украине дополнительной военной помощи почти в 2 миллиарда долларов, включая систему противовоздушной обороны Patriot.
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