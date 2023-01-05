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Латвийская контрразведка задержала шеф-редактора российского агентства Sputnik
05.01.2023 21:15
Служба государственной безопасности Латвии задержала шеф-редактора литовской службы российского государственного агентства Sputnik Марата Касема. Он подозревается в нарушении санкционного режима. Его арестовал суд Риги.
О задержании гражданина Латвии, работающего на «Россию сегодня» сообщает издание Delfi со ссылкой на СГБ. Как сообщили редакции, журналист был задержан еще в 3 января. У него есть латвийское гражданство, он прибыл в страну в конце декабря. Имя задержанного издание не называет.
Редакция «Спутника» уточняет, что Касем прибыл в Латвию по семейным обстоятельствам. Он был арестован 5 января и переведен в Центральную тюрьму Риги. Как сообщает агентство, их сотруднику, кроме обвинения в нарушении санкций, могло быть предъявлено обвинение в шпионаже. Другие источники эту информацию не подтверждают.
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