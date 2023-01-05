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Германия присоединится к США в поставках ЗРК Patriot Украине
05.01.2023 23:48
Немецкое и американское правительства официально подтвердили, что передадут Украине бронетранспортеры "Брэдли" и "Мардер". Германия также передаст ВСУ еще одну батарею зенитных комплексов "Пэтриот".
Об этом договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора в четверг.
"Президент Байден и канцлер Шольц выразили готовность предоставлять необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется. С этой целью США намерены предоставить боевые машины пехоты "Брэдли", а Германия предоставит БМП типа "Мардер", - говорится в заявлении, распространенном обеими администрациями после разговора Шольца с Байденом.
Кроме того, для отражения российских ударов по объектам украинской энергетики Германия даст украинцам батарею зенитно-ракетных установок "Пэтриот". Такую же систему обещали ВСУ Соединенные Штаты, но пока она не развернута в Украине.
Обе страны собираются вначале обучить украинских военных обращению с новой техникой.
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