

ЕС и НАТО впервые за 5 лет обновят декларацию о сотрудничестве

06.01.2023 20:16





Европейский Союз и Североатлантический альянс готовятся подписать обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве НАТО и ЕС - первую за последние пять лет и с начала полномасштабной войны России против Украины.



Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе НАТО.



Подписание планируется на следующий вторник, 10 января, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. В нем примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Подписание состоится в 11 часов утра по местному времени, после чего в 11:30 лидеры дадут пресс-конференцию.



Это уже третий такой документ. Первую совместную декларацию подписали в 2016 году, вторую - в 2018 году. В ней, среди прочего, отразили видение сотрудничества для таких сфер как передвижение военной техники и персонала, кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам, антитеррористические меры.





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