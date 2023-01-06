

Украина в прошлом году получила от США 410 миллиардов гривен помощи — Шмыгаль

06.01.2023 21:17





В 2022 году Украина получила наибольший уровень помощи в 410 млрд грн от США. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Укринформ.



"Если говорить о наибольшем уровне помощи, то 410 млрд грн предоставили Соединенные Штаты. 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институы вместе с Европейским инвестиционным банком. 88 млрд грн были получены от МВФ. 60 млрд грн от Канады. 35 млрд грн от Великобритании. 34 млрд грн от Всемирного банка. 17 млрд грн от Японии. Также были и другие суммы от многих партнеров", - сказал Шмыгаль.



Он поблагодарил правительства и народы всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово.



"Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", - отметил Шмыгаль.





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