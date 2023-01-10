

США передадут Украине боевые машины Stryker

10.01.2023 11:41





США рассматривают возможность отправки Украине боевых машин Stryker, чтобы Киев мог отразить ожидаемое весеннее наступление России, пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.



По словам одного из них, администрация президента Джо Байдена может объявить о передаче Stryker Киеву уже в конце следующей недели, когда пройдет очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в Германии. Однако окончательное решение еще не принято – боевые машины могут включить в один из будущих пакетов помощи, подчеркнул источник.



О поставках Stryker в США задумались в связи с планами России провести вторую волну мобилизации для крупного наступления весной. Боевые машины могут удовлетворить острую потребность Вооруженных сил Украины в бронетехнике и повысить их боеспособность.



Восьмиколесная боевая бронированная машина Stryker, созданная компанией General Dynamics Land System, может работать в снегу, грязи и песке. «Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении», – пояснил представитель Минобороны США. «Не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты и приближения к бою», – добавил он.



По словам военных, Stryker движется тише, чем Bradley и может перевозить до девяти солдат. Таким образом, боевая машина является чем-то средним между танком и бронетранспортером. У Украины уже есть канадский аналог Stryker, который также произвела компания General Dynamics.



Перед этим США анонсировали передачу Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley. Также Германия объявила о поставках БМП Marder, а Франция – БМП AMX-10 RC. Отправка бронированных машин может предшествовать передаче Киеву танков Lepard и американских M1 Abrams. Кроме того, Великобритания рассматривает поставки Киеву танков Challenger 2. По данным источников The Financial Times, если Великобритании передаст Украине танки, за ней последуют США и Германия.



«С европейцами происходит странное движение вперед и назад, когда кто-нибудь спрашивает, европейцы говорят: "Ну, вы знаете, США должны идти первыми". И администрация сказала: "Ну, мы хотим, чтобы европейцы пошли первыми, или мы хотим сделать это вместе". А украинцы просто говорят: "Ради бога, просто дайте нам танки", – объяснил ситуацию источник, знакомый с дискуссиями о передаче Украине танков.





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