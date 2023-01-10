

Армения отказалась от проведения учений ОДКБ

10.01.2023 13:29





«Армения отказалась от проведения учений организация Договора о коллективной безопасности», — заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.



По словам Пашиняна, министр обороны Армении уже проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что в Армении считают, что в существующей ситуации проведение учений нецелесообразно.



«Во всяком случае, в этом году учения не пройдут», — сказал Пашинян.







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