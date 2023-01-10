

Лидеры ЕС и НАТО поддерживают предоставление Украине современного оружия

10.01.2023 16:08





Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживают предоставление Украине современных систем вооружения с тем, чтобы украинцы были способны защищать свою родину.



Такую позицию они обозначили во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных поставках наступательного вида вооружения, в частности, немецких танков Леопард-2.



"Я много раз говорила с самого начала российского вторжения в Украину – Украина должна получить все необходимое военное оборудование, которое ей нужно, чтобы они были способны защитить свою родину. Это значит, конечно, продвинутые системы противовоздушной обороны, но и другого типа продвинутое военное оборудование (поставлять) так долго, как это необходимо, чтобы защищать Украину, потому что они также защищают основные принципы Хартии ООН и международного права", - сказала фон дел Ляйен.



В свою очередь генсек НАТО напомнил, что с самого начала войны, которую против Украины развязала Россия, союзники по НАТО и члены ЕС предоставляют Украине современные системы вооружения. «Я приветствую новые объявления США, Германии и Франции предоставлять новые типы бронированных машин и другого типа вооружение Украине. Это важно. Все эти системы делают разницу на поле боя каждый день», - убежден он.



Кроме того, Столтенберг высказался за не только предоставление новых систем, но и обеспечивать должное функционирование уже поставленных в Украину. «Я приветствую фокус на системах, но это не только о том, чтобы добавлять новые системы и платформы но и гарантировать, что они работаю, что мы предоставляем боеприпасы, запасные части, обучение, обслуживание систем которые уже есть. Важно реагировать на то, какие новые системы нужны Украине, но и гарантировать, что системы, которые уже там, работают так, как они должны», - детализировал он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





