

Верховная Рада определила порядок прохождения военной службы в Украине иностранцами

12.01.2023 22:08





Определен порядок прохождения военной службы в Украине иностранцами. Соответствующий законопроект касается, в частности, полка «Азов», - об этом в своем Telegram-канале пишет депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.



По его словам, после начала российской агрессии многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину. Уже было принято несколько законопроектов, но оставались неточности.



«В частности, указывались только подразделения, которые подчиняются Вооруженным силам Украины. Не были включены подразделения, образовавшиеся при Нацгвардии Украины. Таким подразделением является полк «Азов». В связи с этим военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу в полку «Азов», не могли легально находиться на территории Украины и в будущем не могли получить гражданство Украины. Теперь эти ошибки исправлены», - пишет Гончаренко.





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