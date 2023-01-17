

Пост министра обороны Германии занял Борис Писториус

17.01.2023 14:36





Пост министра обороны Германии после отставки Кристин Ламбрехт занял министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус, сообщает Deutsche Welle.



Писториус запомнился тем, что сразу после начала войны в Украине запретил публично демонстрировать букву «Z», ставшую символом российской агрессии, в Нижней Саксонии. «Для меня непонятно, как этот символ Z мог быть использован в нашей стране для оправдания этого преступления», – заявил Писториус.



Также известно, что в 2019 году новый министр обороны Германии баллотировался на пост президента СДПГ вместе с Олафом Шольцем, но проиграл. В Нижней Саксонии он считался одним из самых популярных чиновников, отмечает Spiegel. При этом он не избегал конфликтов и, когда в 2020 году лидер СДПГ Саския Эскен заявила о «скрытом расизме» в рядах силовых структур, Писториус выступил против нее, заметив, что она подвергает более 300 тыс. полицейских Германии «неоправданному всеобщему подозрению».



В Бундесвере перед Писториусом стоят большие задачи в свете войны России против Украины. Он пришел на смену Кристин Ламбрехт, 57-летнего юриста, которая подвергалась критике за отсутствие опыта на своем посту. Ламбрехт возглавляла Минобороны Германии с 8 декабря 2021 года и накануне подала прошение об отставке.



Ранее Писториуса не называли среди возможных преемников Ламбрехт. Канцлер Шольц пообещал соблюдать гендерный паритет в правительстве и 50% постов сохранить за женщинами. Поэтому более вероятным было назначение военного комиссара Евы Хёгль, но Шольц нарушил гендерный баланс.



Перед отставкой Ламбрехт шли активные обсуждения вопроса передачи Украине современных немецких танков Leopard. Бывшая министр выступала против того, чтобы Берлин начал поставлять танки до того, как это сделают другие союзники. В этом отношении она следовала линии Шольца, опасающегося, что подобный жест в Кремле расценят как эскалацию конфликта.



Тем не менее 20 января на встрече союзников Украины на базе «Рамштайн» Германия вместе с Великобританией и Польшей могут объявить о первых поставках танков Киеву, писал Bloomberg со ссылкой на источники в немецком правительстве. До сих пор было неясно, кто будет представлять на встрече Германию. Не исключено, что это будет новый министр Писториус.





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