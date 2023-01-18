|
|
|
Министр внутренних дел Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе
18.01.2023 13:51
Руководство министерства внутренних дел Украины погибло сегодня утром в результате падения вертолета в Броварах, среди погибших также гражданские, в том числе дети.
Упавший в Броварах Киевской области вертолет выполнял задачи Государственной службы чрезвычайных ситуаций. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин.
Вертолет упал в жилой район, рядом с детским садом и жилым домом. Произошел взрыв и начался пожар.
«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
На данный момент известно о 16 погибших, из них 2 детей. Девять из погибших находились на борту вертолета.
В больнице находятся 22 пострадавших, из них 10 детей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна