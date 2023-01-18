

Министр внутренних дел Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе

18.01.2023 13:51





Руководство министерства внутренних дел Украины погибло сегодня утром в результате падения вертолета в Броварах, среди погибших также гражданские, в том числе дети.



Упавший в Броварах Киевской области вертолет выполнял задачи Государственной службы чрезвычайных ситуаций. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин.



Вертолет упал в жилой район, рядом с детским садом и жилым домом. Произошел взрыв и начался пожар.



«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.



На данный момент известно о 16 погибших, из них 2 детей. Девять из погибших находились на борту вертолета.



В больнице находятся 22 пострадавших, из них 10 детей.





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