Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны Грузии посетил с официальным визитом Королевство Иордания


18.01.2023   16:20


Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство.

Главу оборонного ведомства встретил начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти

По информации Минобороны Грузии, стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества между двумя странами и наметили планы дальнейшего сотрудничества.

Между министерством обороны Грузии и министерством обороны Иорданского Хашимитского Королевства
действует меморандум о сотрудничестве. Документ оформлен в результате визита Юсеф аль-Хунейти в Грузию в 2021 году и направлен на развитие военного сотрудничества между двумя странами.

Наряду с Грузией Иордания является страной-партнером расширенного потенциала НАТО, а также страной-участницей инициативы НАТО по восстановлению обороны и безопасности. Соответственно, стороны рассмотрели основные аспекты сотрудничества с НАТО.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна