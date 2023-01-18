

Министр обороны Грузии посетил с официальным визитом Королевство Иордания

18.01.2023 16:20





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство.



Главу оборонного ведомства встретил начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти



По информации Минобороны Грузии, стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества между двумя странами и наметили планы дальнейшего сотрудничества.



Между министерством обороны Грузии и министерством обороны Иорданского Хашимитского Королевства

действует меморандум о сотрудничестве. Документ оформлен в результате визита Юсеф аль-Хунейти в Грузию в 2021 году и направлен на развитие военного сотрудничества между двумя странами.



Наряду с Грузией Иордания является страной-партнером расширенного потенциала НАТО, а также страной-участницей инициативы НАТО по восстановлению обороны и безопасности. Соответственно, стороны рассмотрели основные аспекты сотрудничества с НАТО.







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