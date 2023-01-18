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Министр обороны Грузии посетил с официальным визитом Королевство Иордания
18.01.2023 16:20
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство.
Главу оборонного ведомства встретил начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти
По информации Минобороны Грузии, стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества между двумя странами и наметили планы дальнейшего сотрудничества.
Между министерством обороны Грузии и министерством обороны Иорданского Хашимитского Королевства
действует меморандум о сотрудничестве. Документ оформлен в результате визита Юсеф аль-Хунейти в Грузию в 2021 году и направлен на развитие военного сотрудничества между двумя странами.
Наряду с Грузией Иордания является страной-партнером расширенного потенциала НАТО, а также страной-участницей инициативы НАТО по восстановлению обороны и безопасности. Соответственно, стороны рассмотрели основные аспекты сотрудничества с НАТО.
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