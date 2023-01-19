

В результате пожара в одной из воинских частей Армении погибли 15 военнослужащих

19.01.2023 11:08





По предварительным данным, в результате пожара в одной из воинских частей Армении погибли 15 военнослужащих, состояние еще трех пострадавших военных оценивается как тяжелое.



Информацию об этом распространяют армянские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.



По сообщению ведомства, пожар в воинской части, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, возник около 1:30 ночи. Причина возгорания на данный момент неизвестна.







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