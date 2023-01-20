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По имеющейся информации, неизвестный открыл стрельбу в Сагареджо


20.01.2023   04:00



По имеющейся информации, вооруженный человек открыл огонь с высокого этажа одного из зданий в Сагареджо.

Распространяется неподтвержденная информация о пострадавших.

По имеющейся информации, на месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.

Другие подробности на данный момент неизвестны.


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