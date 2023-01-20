

По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек убиты и ранены

20.01.2023 04:00





По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек убиты и ранены.



По данным ведомства, сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в районе Сагареджо и проводят специальные оперативно-следственные мероприятия.



«По предварительной информации, гражданином было произведено несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома, в результате чего несколько человек во дворе дома погибли и получили ранения.



Обвиняемый также открыл огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб.



В настоящий момент на место происшествия мобилизованы дополнительные наряды полиции, которые проводят оперативно-следственные мероприятия по задержанию обвиняемых. Дополнительную информацию о деталях проведения спецоперации, а также о раненых и погибших распространим позднее», — говорится в сообщении МВД.















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