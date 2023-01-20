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Мэр Сагареджо заявляет, что стрельба на данный момент прекращена
20.01.2023 04:01
По словам мэра Сагареджо Автандила Гуликашвили, на данный момент стрельба прекращена, на месте мобилизован спецназ МВД.
Что касается количества раненых и погибших, мэр Сагареджо заявляет, что на данном этапе у него нет точной информации.
«Стрельба велась из многоэтажной квартиры на территории больницы. На данный момент звука стрельбы больше не слышно», — говорит Автандил Гуликашвили.
В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.
По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек были убиты и ранены.
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