

Мэр Сагареджо заявляет, что стрельба на данный момент прекращена

20.01.2023 04:01





По словам мэра Сагареджо Автандила Гуликашвили, на данный момент стрельба прекращена, на месте мобилизован спецназ МВД.



Что касается количества раненых и погибших, мэр Сагареджо заявляет, что на данном этапе у него нет точной информации.



«Стрельба велась из многоэтажной квартиры на территории больницы. На данный момент звука стрельбы больше не слышно», — говорит Автандил Гуликашвили.



В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.



По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек были убиты и ранены.





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