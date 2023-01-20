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По данным медиков, в результате стрельбы в Сагареджо погибли три человека, трое получили ранения
20.01.2023 04:08
Начальник Службы скорой помощи Сагареджо Заза Квливидзе сообщил, что, по его данным, в результате стрельбы погибли три человека.
«Из предоставленной мне информации я знаю, что на месте было три трупа. Информации о раненых у меня пока нет», — заявил он в разговоре с Первым каналом Грузии.
Что касается раненых, то, по словам главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в операционном отделении больницы хирургическое вмешательство проводят трем пациентам.
«Мы проводим неотложную операцию трем пациентам. Я нахожусь в операционной. Я не могу сказать, что происходит снаружи, есть еще раненые или нет», — заявил Мамука Отоашвили.
В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.
По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек были убиты и ранены.
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