

По данным медиков, в результате стрельбы в Сагареджо погибли три человека, трое получили ранения

20.01.2023 04:08





Начальник Службы скорой помощи Сагареджо Заза Квливидзе сообщил, что, по его данным, в результате стрельбы погибли три человека.



«Из предоставленной мне информации я знаю, что на месте было три трупа. Информации о раненых у меня пока нет», — заявил он в разговоре с Первым каналом Грузии.



Что касается раненых, то, по словам главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в операционном отделении больницы хирургическое вмешательство проводят трем пациентам.



«Мы проводим неотложную операцию трем пациентам. Я нахожусь в операционной. Я не могу сказать, что происходит снаружи, есть еще раненые или нет», — заявил Мамука Отоашвили.



В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.



По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек были убиты и ранены.





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