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По словам главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в результате стрельбы пять человек получили ранения


20.01.2023   04:20


По словам Мамуки Отоашвили, главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в результате стрельбы пять человек получили ранения.

По его словам, состояние одного из раненых тяжелое, его везут в Тбилиси.

Что касается остальных четырех человек, то их в настоящее время оперируют в больнице Сагареджо.

Начальник Службы скорой помощи Сагареджо Заза Квливидзе сообщил, что, по его данным, в результате стрельбы погибли три человека.

В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.

По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек были убиты и ранены.






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