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По словам главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в результате стрельбы пять человек получили ранения
20.01.2023 04:20
По словам Мамуки Отоашвили, главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в результате стрельбы пять человек получили ранения.
По его словам, состояние одного из раненых тяжелое, его везут в Тбилиси.
Что касается остальных четырех человек, то их в настоящее время оперируют в больнице Сагареджо.
Начальник Службы скорой помощи Сагареджо Заза Квливидзе сообщил, что, по его данным, в результате стрельбы погибли три человека.
В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.
По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек были убиты и ранены.
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