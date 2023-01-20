

По словам главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в результате стрельбы пять человек получили ранения

20.01.2023 04:20





По словам Мамуки Отоашвили, главврача «Джеохоспиталс» в Сагареджо, в результате стрельбы пять человек получили ранения.



По его словам, состояние одного из раненых тяжелое, его везут в Тбилиси.



Что касается остальных четырех человек, то их в настоящее время оперируют в больнице Сагареджо.



Начальник Службы скорой помощи Сагареджо Заза Квливидзе сообщил, что, по его данным, в результате стрельбы погибли три человека.



В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.



По официальной информации МВД, в результате стрельбы в Сагареджо несколько человек были убиты и ранены.















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