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МВД: В Сагареджо обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию


20.01.2023   04:55


МВД распространяет заявление о продолжающейся спецоперации в Сагареджо.

«Сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в районе Сагареджо и проводят следственные действия.

По версии следствия, Н.А., 1974 г.р., произвел несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома, в результате чего 4 человека погибли и 5 человек во дворе дома получили ранения.

Обвиняемый также открыл огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб.

На место происшествия были мобилизованы дополнительные наряды полиции, а также вызвано спецподразделение МВД, по прибытии которого обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию, выстрелив из огнестрельного оружия.

На месте работают саперы, и дополнительная информация будет опубликована позже.

Следствие ведется по статьям — умышленное убийство двух лиц, совершенного при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении МВД.


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