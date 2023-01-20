

Глава МВД рассказал об обстоятельства самоликвидации вооруженного человека в Сагареджо

20.01.2023 11:19





Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури объясняет, в каких обстоятельствах совершилсамоубийство вооруженный человек в квартире одного из домов в Сагареджо.



Как рассказал Гомелаури журналистам после окончания спецоперации в Сагареджо, звук выстрела раздался, «когда спецназ вошел в дверь».



По словам министра, перед началом спецоперации вооруженного человека призвали к прекращению огня, после чего он произвел дополнительные выстрелы.



«Прибыл спецназ, начали мероприятие. Они призвали к прекращению огня. Он сделал еще несколько выстрелов. Когда спецназовцы открыли дверь, раздались выстрелы. Он лежал на кровати, огнестрельное оружие лежало рядом, что зафиксировали наши сотрудники. У него текла кровь из головы. Увидели там же кольца ручных гранат - несколько колец. Там могло быть заминировано. Потом прибыли саперы. Сейчас они закончили свою работу», - сказал Гомелаури.





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