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Глава МВД рассказал об обстоятельства самоликвидации вооруженного человека в Сагареджо
20.01.2023 11:19
Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури объясняет, в каких обстоятельствах совершилсамоубийство вооруженный человек в квартире одного из домов в Сагареджо.
Как рассказал Гомелаури журналистам после окончания спецоперации в Сагареджо, звук выстрела раздался, «когда спецназ вошел в дверь».
По словам министра, перед началом спецоперации вооруженного человека призвали к прекращению огня, после чего он произвел дополнительные выстрелы.
«Прибыл спецназ, начали мероприятие. Они призвали к прекращению огня. Он сделал еще несколько выстрелов. Когда спецназовцы открыли дверь, раздались выстрелы. Он лежал на кровати, огнестрельное оружие лежало рядом, что зафиксировали наши сотрудники. У него текла кровь из головы. Увидели там же кольца ручных гранат - несколько колец. Там могло быть заминировано. Потом прибыли саперы. Сейчас они закончили свою работу», - сказал Гомелаури.
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