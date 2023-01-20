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В ходе спецоперации в Сагареджо погиб 37-летний полицейский Отар Гвинашвили


20.01.2023   13:09


По информации МВД, в ходе спецоперации в Сагареджо погиб 37-летний полицейский Отар Гвинашвили.

«Министерство внутренних дел выражает глубокую скорбь в связи с кончиной старшего оперуполномоченного Сагареджийского районного отдела Управления полиции Кахетии, старшего лейтенанта полиции Отара Гвинашвили, 1985 года рождения, и выражает соболезнования семье, сотрудникам и родственникам покойного.

Старший оперуполномоченный Сагареджского районного отдела УВД Кахетии МВД, начальник полиции лейтенант Отар Гвинашвили явился со своим коллегой на вызов, поступивший о стрельбе во дворе одного из многоквартирных жилых домов в Сагареджо.

Нападавший открыл огонь по полицейским из одной из жилых квартир. В результате полученных ранений скончался старший лейтенант полиции Отар Гвинашвили», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро находятся в больнице. Сам обвиняемый застрелился.


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