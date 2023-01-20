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В Гурджаани пытались ограбить отделение «Банка Грузии»
20.01.2023 15:52
Мужчина пытался ворваться в отделение «Банка Грузии», расположенного на улице Нонешвили в Гурджаани.
По распространенной информации, мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала банка Гураму Цкитишвили и требовал деньги.
Охранникам удалось вывести мужчину из здания «Банка Грузии».
Менеджер отделения банка Гурам Цкитишвили в настоящее время находится на опросе в управлении полиции Гурджаани.
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