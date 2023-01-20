

В Гурджаани пытались ограбить отделение «Банка Грузии»

20.01.2023 15:52





Мужчина пытался ворваться в отделение «Банка Грузии», расположенного на улице Нонешвили в Гурджаани.



По распространенной информации, мужчина угрожал холодным оружием менеджеру филиала банка Гураму Цкитишвили и требовал деньги.



Охранникам удалось вывести мужчину из здания «Банка Грузии».



Менеджер отделения банка Гурам Цкитишвили в настоящее время находится на опросе в управлении полиции Гурджаани.







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