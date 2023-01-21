

Молдова обсуждает вопрос об отказе от нейтрального статуса и вступлении в военный союз

21.01.2023 13:55





Молдова рассматривает возможность отказа от своего нейтрального статуса и присоединения к военному союзу. Об этом в интервью Politiko заявила президент страны Майя Санду.



По её словам, развязанная Россией война в Украине вызвала в Молдове серьезную дискуссию о том, может ли страна самостоятельно обеспечить собственную безопасность.



«Сейчас идет серьезная дискуссия о наших оборонных возможностях, можем ли мы защитить себя самостоятельно или нам следует стать частью большого альянса. И если мы дойдем до этого этапа, то нам придется изменить нейтральный статус страны. Это должно произойти посредством демократического процесса», — сказал Санду.



По её словам, усиление Молдовой своей обороноспособности нельзя воспринимать как провокацию, поскольку Молдова – миролюбивая страна, а единственный агрессор — это Россия, развязавшая войны против соседей.



«Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что не нужно вкладывать деньги в оборону, что нейтралитет означает ничегонеделание. Но в таком случае у страны не будет возможностей для обороны, и это неправильно», — сказал Санду.







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