

Германия не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину

23.01.2023 10:38





«Правительство Германии не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину, если Варшава обратиться с таким запросом», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



По словам главы МИД Германии, Берлин знает, насколько важны эти танки, и именно поэтому обсуждает этот вопрос со своими партнерами. По заявлению Бербок, важно, чтобы были спасены жизни людей, а территория Украины освобождена.



Министр иностранных дел Германии отметила, что Польша пока не обращалась с официальным запросом.



Ранее Польша заявляла, что готова поставить Украине 14 танков Leopard 2, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что ждет «четкого заявления» от Берлина.







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