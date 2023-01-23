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Германия не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину
23.01.2023 10:38
«Правительство Германии не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину, если Варшава обратиться с таким запросом», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам главы МИД Германии, Берлин знает, насколько важны эти танки, и именно поэтому обсуждает этот вопрос со своими партнерами. По заявлению Бербок, важно, чтобы были спасены жизни людей, а территория Украины освобождена.
Министр иностранных дел Германии отметила, что Польша пока не обращалась с официальным запросом.
Ранее Польша заявляла, что готова поставить Украине 14 танков Leopard 2, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что ждет «четкого заявления» от Берлина.
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