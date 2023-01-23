

В 2015-2022 годах грузинскими судами рассмотрено 6 593 ходатайства о скрытых прослушках

23.01.2023 10:53





За 9 месяцев 2022 года судьи тбилисских и районных городских судов рассмотрели 982 ходатайства о скрытом прослушивании и записи телефонных разговоров, из которых 722 были удовлетворены.



Согласно официальной информации, 650 из 982 ходатайств были рассмотрены Тбилисским городским судом, 67 – Кутаисским городским судом, 41 – Горийским городским судом, 40 – Зугдидским городским и по 27 - Руставским и Батумским городскими судами.



Судьи по всей стране частично удовлетворили 92 ходатайства, рассмотренных за 9 месяцев прошлого года, и не дали разрешения на 168 случаях.



Вместе с тем, по официальной информации, судьи Тбилисского городского суда из 650 рассмотренных ходатайств удовлетворили 462, частично удовлетворили 83 и отклонили 105.



Кроме того, районными (городскими) судами рассмотрено 222 ходатайства о продлении срока скрытого прослушивании и записи телефонной коммуникации, из которых удовлетворено 164, частично удовлетворено 41, не удовлетворено 17.



По официальной информации, в 2015-2022 годах районными судами было рассмотрено в общей сложности 6 593 ходатайства, из которых удовлетворено 5 565. Как выясняется, в 2016-2022 годах наибольшее количество – 4059 ходатайств о скрытом прослушивании и записи телефонных разговоров рассмотрел Тбилисский городской суд, выдавший 3498 разрешений.





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