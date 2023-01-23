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Эстония отдает Украине все свои гаубицы калибра 155 мм
23.01.2023 16:13
Эстония в рамках анонсированного на прошлой неделе рекордного пакета военной помощи для Украины передает ей все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм. Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, пишет «Европейская правда».
«Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», — заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.
Посол также огласил перечень вооружения, который сходится с информацией, ранее опубликованной в эстонских СМИ: это «десятки» гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30; тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм; сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами; средства поддержки артиллерийских подразделений.
Общие объемы эстонской военной помощи для Украины уже превысили 1% ВВП Эстонии.
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