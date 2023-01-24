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Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине
24.01.2023 15:27
«Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«»Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине.
Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы», — заявил министр обороны Польши.
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