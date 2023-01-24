

В Грузии задержан обвиняемый обещавший поступление в вуз за деньги

24.01.2023 15:42





По информации прокуратуры Грузии, лицу, заверившему желающих стать студентами, что он как декан Тбилисского технического университета, может зачислить их в вуз без сдачи государственных экзаменов. По данным агентства, взамен он взял с потерпевших 3000-5000 лари, предъявлено обвинение.



Помимо поступления в вуз, по версии прокуратуры, он также солгал потерпевшим, что в рамках действующей студенческой программы может передать студентам квартиры в Тбилиси по минимальной цене — около 7,000-1,1000 лари.



«Пользуясь указанной схемой обвиняемый присвоил денежные средства 10-ти потерпевших на общую сумму 119,030 лари», — говорится в сообщении прокуратуры.



Согласно заявлению прокуратуры, указанное лицо было задержано 21 января и ему предъявлено обвинение по статье 180 УК Грузии (мошенничество с причинением значительного ущерба).



Если преступление будет доказано, обвиняемому грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.



Расследование уголовного дела продолжается.





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