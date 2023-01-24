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Министр обороны Грузии поговорил со своим шведским коллегой по телефону
24.01.2023 16:10
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе поговорил по телефону со своим шведским коллегой Полом Джонсоном и обсудил, среди прочего, ситуацию с безопасностью в регионе и общие вызовы.
По сообщению оборонного ведомства Грузии от 23 января, коллеги обсудили вопросы успешного сотрудничества в сфере обороны и дальнейшие планы отношений.
Они акцентировали внимание на стремлении Грузии присоединиться к европейским и евроатлантическим структурам, при этом Джуаншер Бурчуладзе отметил важность поддержки партнеров на этом пути и прогресс, достигнутый Грузией.
Джуаншер Бурчуладзе представил своему шведскому коллеге реализованные и запланированные меры по укреплению Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и поблагодарил Швецию за значительный вклад, а также за решительную политическую и практическую поддержку Грузии в сфере обороны.
В ходе беседы министры договорились о следующей встрече в двустороннем формате, «которая будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между странами».
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