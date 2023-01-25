

Криминалистические база данных используют российские и белорусские ПО - СМИ

25.01.2023 20:23





Министерство внутренних дел Грузии использует российское и белорусское программное обеспечение для баз данных, предназначенных для дактилоскопической, баллистической экспертизы и распознавания лиц. Эта информация была обнаружена проектом по исследованию открытых данных ask.gov.ge в рамках проекта Европейского Союза, а результаты исследования опубликованы в интернет-издании next.on.ge.



Программы распознавания лиц и баллистического анализа созданы российской компанией Papillon Systems, и еще одна программа — белорусской компанией Todes Ltd. Согласно исследованию, одним из заказчиков российской компании является Федеральная служба безопасности России и правоохранительные органы оккупированной Абхазии. На закупку всех трех программ МВД Грузии потратило в общей сложности 1 360 576 лари.



Согласно исследованию, МВД начало работать с Papillon Systems в 2013 году с покупки системы габитоскопии Polyface, после чего также приобрело у компании обновления приложений в 2017, 2018 и 2020 годах. С 2018 года в следственных структурах Грузии появилась и система баллистической экспертизы «Arsenal» того же производителя.



Что касается программы дактилоскопического анализа DAKTO-2000, произведенного компанией Todes Ltd., согласно исследованию, она была закуплена МВД Грузии в 2013 и 2015 годах.



«Civil Georgia» обратился в МВД Грузии за комментарием. Материал будет обновлен в соответствии с ответом ведомства.



Civil Georgia

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