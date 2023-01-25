

США передадут Украине 31 танк M1 Abrams

25.01.2023 22:25





США отправят в Украину 31 танк M1 Abrams. Об этом заявил президент США Джо Байден. Как пояснил президент США, на доставку танков и подготовку украинских военных уйдет несколько месяцев.



По словам Байдена, поддержка США Украины не представляет для России наступательной угрозы, она помогает Украине защитить свой суверенитет. При этом президент США заявил, что российские вооруженные силы должны вернуться на свою территорию.



«Мы помогаем Украине защищать украинскую землю. Это не угроза нападения для России. Угрозы нападения не существует. Мы хотим, чтобы война закончилась. Россия надеялась, что мы развалимся, не сможем держаться вместе, однако мы всецело едины», — сказал Байден.



Байден также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не оказывал давления на его решение об отправке танков.





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