

В ближайшее время Украина получит около 80 «Леопардов» – правящая партия ФРГ

25.01.2023 23:09





Правящая Социал-демократическая партия Германии сообщила в своем "Твиттере", что в ближайшее время Украина может получить два батальона танков Leopard-2, то есть около 80 машин.



В твите СДПГ сказано, что "в результате тесной координации с главами других государств и правительств наш канцлер сформировал коалицию, которая предпримет дальнейшие и ответственные шаги".



В среду глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard-2 и не будет возражать против поставок из других стран. Ранее о намерении отправить свои "Леопарды" Украине в числе прочих говорили Польша и Финляндия, намерение принять участие в "танковой коалиции" также подтвердила Норвегия.



Ранее американские СМИ писали, что Украина может получить от союзников около 100 танков "Леопард".





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