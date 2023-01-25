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В ближайшее время Украина получит около 80 «Леопардов» – правящая партия ФРГ
25.01.2023 23:09
Правящая Социал-демократическая партия Германии сообщила в своем "Твиттере", что в ближайшее время Украина может получить два батальона танков Leopard-2, то есть около 80 машин.
В твите СДПГ сказано, что "в результате тесной координации с главами других государств и правительств наш канцлер сформировал коалицию, которая предпримет дальнейшие и ответственные шаги".
В среду глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard-2 и не будет возражать против поставок из других стран. Ранее о намерении отправить свои "Леопарды" Украине в числе прочих говорили Польша и Финляндия, намерение принять участие в "танковой коалиции" также подтвердила Норвегия.
Ранее американские СМИ писали, что Украина может получить от союзников около 100 танков "Леопард".
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