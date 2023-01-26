

Джон Кирби: Для отправки американских Abrams в Украину потребуется много месяцев

26.01.2023 10:56





Немецкие танки Leopard прибудут на территорию Украины быстрее, чем американские Abrams, - об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома в вопросах нацбезопасности Джон Кирби в интервью CNN.



Кирби не конкретизировал сроки, когда США смогут поставить танки в Украину однако заявил, что на это может потребоваться «много месяцев».



«Танки Leopard тоже очень совершенны. Это очень хорошие танки, и их много на европейском континенте. Мы благодарны, что Германия собирается незамедлительно передать 14 танков. При этом, они намерены работать с союзниками и партнерами, чтобы добавить два полных танковых батальона, это около 60 танков. Они прибудут в Украину быстрее, чем Абрамсы», - отметил Кирби.



Напомним, президент США Джо Байден вчера заявил, что США планируют передать Украине танки Abrams.





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