

Апелляционный суд Грузии оставил в силе приговор Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе

26.01.2023 16:14





Апелляционный суд Грузии оставил в силе приговор Тбилисского городского суда по делу основателей TBC Group. Согласно вердикту, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, а также Автандил Церетели были признаны виновными в групповом мошенничестве.



Решение предыдущей инстанции было обжаловано как стороной защиты, так и стороной обвинения. Адвокаты требовали вынесения оправдательного приговора, в то время как прокуратура – изменения квалификации и признания всех троих виновными в отмывании денег.



Напомним, прокуратура Грузии начала расследование в отношении основателей и бывших руководителей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в августе 2018 года и предъявила им обвинения в июле следующего года. Им инкриминировалась легализация почти 17 млн долларов незаконных доходов. Согласно версии прокуратуры, преступление было совершено в 2008 году. Автандил Церетели проходил по делу как пособник.



В январе 2022-го Тбилисский городской суд признал Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели виновными, приговорив их к 7 годам лишения свободы, но переквалифицировал статью. Они были осуждены за «мошенничество», а не «отмывание денег». Примечательно, что в связи с истечением срока давности преступления фигуранты дела были освобождены от отбывания наказания.





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