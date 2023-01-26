|
|
|
Апелляционный суд Грузии оставил в силе приговор Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе
26.01.2023 16:14
Апелляционный суд Грузии оставил в силе приговор Тбилисского городского суда по делу основателей TBC Group. Согласно вердикту, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, а также Автандил Церетели были признаны виновными в групповом мошенничестве.
Решение предыдущей инстанции было обжаловано как стороной защиты, так и стороной обвинения. Адвокаты требовали вынесения оправдательного приговора, в то время как прокуратура – изменения квалификации и признания всех троих виновными в отмывании денег.
Напомним, прокуратура Грузии начала расследование в отношении основателей и бывших руководителей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в августе 2018 года и предъявила им обвинения в июле следующего года. Им инкриминировалась легализация почти 17 млн долларов незаконных доходов. Согласно версии прокуратуры, преступление было совершено в 2008 году. Автандил Церетели проходил по делу как пособник.
В январе 2022-го Тбилисский городской суд признал Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели виновными, приговорив их к 7 годам лишения свободы, но переквалифицировал статью. Они были осуждены за «мошенничество», а не «отмывание денег». Примечательно, что в связи с истечением срока давности преступления фигуранты дела были освобождены от отбывания наказания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна