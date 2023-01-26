

В Грузии будет построен кадетский лицей имени генерала Георгия Мазниашвили

26.01.2023 18:55





Строительство кадетского лицея имени генерала Георгия Мазниашвили началось в Грузии в поселке Крцаниси в пригороде Тбилиси. Об этом в четверг сообщила пресс-служба грузинского правительства.



"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и главой сил обороны Георгием Мартиашвили заложили основу строительства кадетского лицея в Крцаниси, которому будет присвоено имя генерала Георгия Мазниашвили", - говорится в сообщении.



Новый лицей на 400 человек будет развернут на площади в 42 га. Там появятся учебные корпуса, столовая и лазарет, симуляционный центр и спортзал. На строительство кадетского лицея выделено 40 млн лари (более $15 млн).



Кадетский лицей в Крцаниси станет вторым по счету образовательным заведением такого типа в стране. Первый кадетский лицей в республике открыт в 2010 году в Кутаиси на западе страны. В 2014 году ем присвоено имя генерала Георгия Квинитадзе.





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