

Прокуратура Грузии сообщает о раскрытии транснационального преступления

26.01.2023 20:33





Прокуратура Грузии совместно с иностранными правоохранителями раскрыла транснациональное преступление и выявила факт легализации особо крупной суммы незаконных доходов.



По данным ведомства, уголовное преследование началось в отношении трех физических и 13 юридических лиц.



«Проведенным расследованием установлено, что гражданин Грузии и связанные с ним лица образовали организованную преступную группу на территории иностранного государства, целью которой было получение крупной финансовой выгоды незаконным путем.



Члены организованной группы совершили различные виды особо тяжких преступлений на территории других стран, в том числе многоэпизодные мошенничества на сотни миллионов долларов США, отмывание денег, киберпреступления и фальсификацию официальных документов.



Подсудимые, чтобы придать юридический вид полученным сотням миллионов долларов США и скрыть их незаконное происхождение, используя подконтрольные им юридические лица, открыли счета в банковских учреждениях, действующих в Грузии, совершили многочисленные банковские операции с фиктивными целями и вложил полученные преступным путем средства в дорогую недвижимость. Также члены преступной группы с подконтрольных им зарубежных банковских счетов аккумулировали особо крупную сумму денежных средств на счета, открытые в Грузии, и совершали многочисленные теневые и фиктивные операции между банковскими счетами компаний.



Кроме того, на деньги, полученные преступным путем, за тот же период один из подсудимых приобрел в Кобулети земельный участок в общей сложности в 21 000 кв.м и существующие постройки примерно за 11 000 000 лари. Этими действиями подсудимые легализовали незаконный доход в размере 111 000 000 долларов США и 2 500 000 евро.



Следствие на основании постановлений суда наложило арест на около 70 миллионов долларов США и 1 миллион 760 тысяч евро на банковских счетах подсудимых и их предприятий, а также инвестиционные земельные участки в 21 тысячу квадратных метров и постройки на них приобретенных на преступные доходы.



Прокуратура при координации с зарубежными партнерами проведет соответствующие юридические процедуры по конфискации как денежных средств, так и недвижимого имущества», — сообщили в прокуратуре.



По данным ведомства, физическим лицам предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, сопровождавшейся получением особо крупного дохода, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Что касается 13 юридических лиц, то им предъявлено обвинение по факту легализации незаконно полученных доходов в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде ликвидации или лишения права на труд и штраф.







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