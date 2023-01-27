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В Киеве находятся американские аудиторы для контроля за помощью, оказываемой США Украине


27.01.2023   10:58


«В Киеве находятся американские аудиторы для контроля за помощью, оказываемой США Украине», — заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Администрация и дальше сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с консалтинговой фирмой Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе», — отметила Нуланд.

По словам Виктории Нуланд, США продолжают помогать Украине в проведении реформ и антикоррупционных мер.

Виктория Нуланд также говорила о смягчении санкций против России. По её словам, США готовы ослабить санкции против России, если она выведет свои войска из Украины.


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