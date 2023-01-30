

Израиль нанес удар по военному объекту в иранском городе Исфахан

30.01.2023 10:48





«Израиль совершил нападение на военный объект в иранском городе Исфахан», — об этом сообщает The Wall Street Journal.



По информации издания, Израиль атаковал комплекс Минобороны Ирана.



Американское издание пишет, что официальные лица Израиля и США обсуждают новые пути борьбы с операциями Ирана.



По сообщениям иранских СМИ, небольшие беспилотники атаковали склад боеприпасов в Исфахане. Один из летательных аппаратов был сбит зенитной системой, а два других взорваны военными.



В результате удара был поврежден склад, хотя сообщений о жертвах или пострадавших не поступало. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что к атаке в Исфахане причастен американский самолет, целью которого был склад баллистических ракет.





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