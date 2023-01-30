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Израиль нанес удар по военному объекту в иранском городе Исфахан
30.01.2023 10:48
«Израиль совершил нападение на военный объект в иранском городе Исфахан», — об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, Израиль атаковал комплекс Минобороны Ирана.
Американское издание пишет, что официальные лица Израиля и США обсуждают новые пути борьбы с операциями Ирана.
По сообщениям иранских СМИ, небольшие беспилотники атаковали склад боеприпасов в Исфахане. Один из летательных аппаратов был сбит зенитной системой, а два других взорваны военными.
В результате удара был поврежден склад, хотя сообщений о жертвах или пострадавших не поступало. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что к атаке в Исфахане причастен американский самолет, целью которого был склад баллистических ракет.
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