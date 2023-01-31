

Замглавы МВД: Раскрываемость преступлений беспрецедентно высокая и превышает 62%

31.01.2023 16:04





По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, согласно статистическим данным прошлого года, раскрываемость зарегистрированных преступлений беспрецедентно высокая и превышает 62%.



Александр Дарахвелидзе также подчеркнул, что приказом министра внутренних дел утверждены новая форма и сроки публикации целого ряда статистических данных.



Как отметил замминистра на брифинге, проведенном в ведомстве, в том числе сократились преступления таких тяжких и особо тяжких категорий, как: убийство; покушение на убийство; причинение тяжелого вреда здоровью; незаконное лишение свободы, разбой, кража, в том числе квартирная кража и др.



«Министерство внутренних дел заявляет о готовности обеспечивать прозрачность своей деятельности, обрабатывать и доводить до сведения общественности любую информацию, относящуюся к его компетенции, которая будет представлять общественный интерес», — заявил Дарахвелидзе.







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