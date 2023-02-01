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По факту возможного насилия над гражданином со стороны полициейских начато расследование
01.02.2023 20:52
Начато расследование по факту возможного применения насилия в отношении гражданина со стороны сотрудников правоохранительных органов в 7-м отделе Полиции Батуми.
Специальная следственная служба сообщила 1 февраля, что гражданин, задержанный по делу об угрозах члену семьи, заявил, что после того, как его доставили в отделение полиции Батуми, сотрудники полиции нанесли ему словесные и физические оскорбления.
Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия или с применением оружия (ст. 333, 3, «б» УК Грузии), которая подразумевает лишение свободы на срок до от 5 до 8 лет.
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