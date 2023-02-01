Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По факту возможного насилия над гражданином со стороны полициейских начато расследование


01.02.2023   20:52


Начато расследование по факту возможного применения насилия в отношении гражданина со стороны сотрудников правоохранительных органов в 7-м отделе Полиции Батуми.

Специальная следственная служба сообщила 1 февраля, что гражданин, задержанный по делу об угрозах члену семьи, заявил, что после того, как его доставили в отделение полиции Батуми, сотрудники полиции нанесли ему словесные и физические оскорбления.

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия или с применением оружия (ст. 333, 3, «б» УК Грузии), которая подразумевает лишение свободы на срок до от 5 до 8 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна